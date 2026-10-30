FOTOS | Terrassa sota vigilància policial davant les convocatòries de Blocus

El desplegament “de màxims”, que Policia Municipal i Mossos d’Esquadra han estat anunciant aquesta setmana per fer front a una possible onada de saquejos a la ciutat, s’ha pogut veure aquest divendres a peu de carrer. Furgons, patrulles i les places plenes d’agents uniformats, d’aquesta manera han volgut refermar els cossos policials el seu contundent "No permetrem cap acte vandàlic que atempti contra els comerciants". Un dispositiu policial que està previst que es repeteixi el 31 d’octubre i el 2 de novembre, jornades que també han estat objecte de convocatòries per part de Blocus.