El Moll de Prodis s’obre de pam a pam pels terrassencs: "No és només un lloc on es desenvolupen activitats pròpies de la fundació”

El Moll de Prodis fa un pas més en la seva aposta per la inclusió, la cohesió social i la dinamització cultural a Terrassa. L’equipament, ubicat a l’emblemàtica plaça del Tint, ha anunciat l’obertura de les seves instal·lacions durant la franja de tarda. Amb aquesta iniciativa, el centre amplia de manera significativa la seva activitat diària per transformar-se en un punt de trobada viu, accessible, creatiu i obert al conjunt de la població egarenca.
Un model d’inclusió obert a tots
Fins ara, el centre concentrava la totalitat de la seva activitat durant els matins, acollint els usuaris dels programes vinculats al Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) i al servei Prelaboral de Prodis. En aquest entorn, l’entitat ofereix eines per al desenvolupament de capacitats personals i l’aprenentatge pràctic d’oficis. A partir d’ara, l’equipament mantindrà aquesta tasca essencial al matí, però sumarà una oferta transversal i dinàmica a les tardes adreçada a famílies, joves, entitats i col·lectius de la ciutat.
Tal com remarca la mateixa entitat, l’objectiu principal és que El Moll esdevingui “un lloc on passar una estona, aprendre, experimentar, compartir coneixements o impulsar activitats”. La voluntat de la institució és anar més enllà de la tasca assistencial tradicional i afavorir una integració real a través de la convivència diària, fent que l’equipament funcioni com “un espai compartit i no només un lloc on es desenvolupen activitats pròpies de la fundació”.
Per fer possible aquesta transformació, l’espai disposa de diverses àrees adaptades: els tallers d’oficis —orientats a àmbits com el sector tèxtil i la tecnologia—, una àgora central concebuda com a punt de debat i trobada social, i una botiga d’economia social. En aquest comerç de proximitat es poden trobar i adquirir productes artesanals elaborats tant pels usuaris de Prodis com per altres projectes cooperatius de la comarca, entre els quals destaca la Cooperativa Egarenca. Aquesta combinació d’usos respon a una mateixa visió: “generar oportunitats perquè persones amb realitats i interessos diversos es trobin, participin i creïn plegades”, reforçant el compromís de la institució amb una Terrassa molt més inclusiva, participativa i oberta a la diversitat.
Jornada de portes obertes festiva
Per oficialitzar aquesta nova etapa, la plaça del Tint ha acollit aquest divendres, 30 d'octubre, una jornada de portes obertes plena de propostes culturals i festives. La programació va incloure un mercat de disseny i roba amb la participació dels creadors locals @gargotzz i @wntwndrng, així com una mostra d’arts plàstiques d’Àlvaro Moreno Pradas, qui va presentar vuit obres en acrílic sobre fusta inspirades en el futurisme italià i la seva reinterpretació actual.A més, l’oferta es va completar amb diversos tallers creatius per a totes les edats —com l’elaboració de flors de paper, el disseny de “squishies” d’estil “kawaii”, la pintura de rajols de fang i sessions de maquillatge infantil—, la música en directe del grup @lacanalla.rumba i un tancament festiu amb el DJ set de @fidel.rev.