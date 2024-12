“El futbol americà és un esport molt tàctic i molt estratègic”

Mario Ruiz, jugador de futbol americà

Es va iniciar en l’esport jugant a futbol, però un dia, a la seva escola, va saber què era el futbol americà i els Terrassa Reds i “em vaig enamorar” d’aquesta disciplina. Per temes d’edat, va començar fent futbol flag, però quan tenia tretze anys ja va incorporar-se als entrenaments de futbol americà. “Em sentia molt còmode i m’anava bé i això va fer que tingués ganes de continuar”, assegura.

Va començar “de receptor i de “safety”, però vaig evolucionar molt i he jugat en moltíssimes posicions”. Una lesió el va tenir apartat de la pràctica esportiva durant uns mesos, cosa que encara el va motivar més per continuar jugant. Superat aquest contratemps, va fer una temporada molt bona i el van escollir per a la selecció catalana. Arran de les seves actuacions, els Barcelona Dragons li van oferir una beca i va ingressar a la seva acadèmia. A través de contactes que havia fet aquests anys, va acabar al Ferrum College de Virgínia, on juga en l’actualitat, amb una beca.

L’equip està a la tercera divisió de la NCAA i juga l’ODAC i, a 2025, passarà a la segona divisió. “Jugar a la NFL seria un somni fet realitat”, manifesta. “L’esport universitari és viu molt als Estats Units i és com la seva identitat”, assenyala. “La gent el té per un esport de bàrbars, però és molt tàctic i molt estratègic”, apunta.

“És com un treball. Visc a una residència i el futbol americà és la nostra vida i després anem a classe”. diu. A més de l’esport, allà estudia Direcció d’Empreses amb un subgrau de Psicologia