“L’estilisme aporta molt perquè un personatge arribi a ser ell”

Primer va estudiar un grau superior d’Assessorament d’Imatge Personal i Corporativa perquè “volia estudiar alguna cosa relacionada amb la moda” i posteriorment va fer un postgrau en estilisme en revistes de moda i més tard un d’estilisme audiovisual. Mentre es formava va començar a fer algunes feines, com sessions de fotos o “algun videoclip musical i estilismes de cantants que estaven començant”.

Quan va acabar el postgrau d’audiovisual, va descobrir que el que més li agradava era “enfocar-me en el cinema”. “Al final, tant el cinema com la moda poden anar relacionats, perquè per qualsevol pel·lícula o qualsevol curtmetratge es necessita vestuari, i a mi m’ha anat perfecte perquè és el que jo estava buscant”. De fet, és on més acostuma a participar ara, en curtmetratges.

Hi ha competència, però “si tu vas fent el teu camí, et pots crear la teva carrera. Però has d’estar molt enfocat i ser persistent, perquè és veritat que costa una mica, però com tot el món artístic en general”. L’estilisme “tot i que sigui una feina darrere la càmera, al final ha aportat molt perquè aquell personatge arribi a ser aquell personatge”. Li agradaria aconseguir que “la roba i el color de la roba jugués un bon paper” i “la moda és molt important en el cinema perquè pot representar coses secundàriament”.

Quan estudiava va treballar com a estilista per l’agència italiana Toa Agency “fent els “outfits” pels portafolis dels models” i va fer un programa a Matadepera Ràdio sobre moda dues temporades.