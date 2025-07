Havia tret un EP, titulat “Fruits” i acaba de publicar el seu primer LP, “Fent Camí” que es pot trobar “a totes les plataformes digitals”. La música li agrada de sempre i assegura que “vaig aprendre a cantar abans que a caminar”. Explica que “vaig començar a estudiar música, a fer els meus primers grups de música i assajàvem al garatge a casa meva, a casa dels meus pares. I en un moment donat, vaig començar a fer versions de cançons”.

En principi, anava a gravar a un estudi fins que la seva parella li va proposar de muntar el seu estudi a casa. I ho va fer realitat. Feia versions de cançons i tenia un canal a YouTube fins que va ser mare i la cosa va quedar una mica aparcada fins que un amic li va demanar que posés la veu a unes cançons. Es va tornar a enganxar i va començar a fer les seves pròpies cançons.

Sobre si li agradaria dedicar-se només a la música diu “mai pots dir mai a la vida i de moment per a mi és una manera d’expressar-me, és la meva teràpia. Però qui sap”. El seu repte és “poder continuar fent música i compartint-la, i és això, el camí, que per això el disc es diu “Fent camí” i l’objectiu és viure fent alguna cosa que m’agrada”. Els moments gravant a casa són “per retrobar-se” i opina que “si no tens un espai de calma per trobar-te a tu mateix, se’t menja el dia a dia”.

És nutricionista. Es va doctorar i fa de docent en un grau superior. Després de l’estiu presentarà el seu disc. El 27 de setembre a la BD2, el 25 d’octubre a la BD5 i el 30 de maig a la BCT.