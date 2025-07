“Des de molt petitona, sempre he cantat i era una cosa que portava a dins, però sempre pensava, en algun moment de la vida, ja faré alguna cosa relacionada amb això”, comenta. Va aprendre a tocar la guitarra “en vídeos de YouTube, acords bàsics que em van permetre compondre cançons”, detalla. “Els acords que tocava m’inspiraven per fer melodies i fer cançons”, però s’ho quedava per a ella.

Va estudiar Psicologia i explica que “el món emocional, els sentiments, connectar amb les persones, saber què hi ha darrere del que fa cada persona i per què, també m’interessava”. Treballa d’orientadora educativa en un institut i “soc professora d’anglès”, però fa dos anys la seva passió per la música va tornar a brollar. “El primer pas va ser trobar la figura d’un productor”, recorda, i ja ha publicat tres singles “a totes les plataformes”. A Spotify és Sophie Coff i a les seves xarxes @sophiecoffmusic.

Ara es troba immersa en “crear un petit disc”, titulat “Las olas del tiempo”. Li agrada molt la “música negra” i es mou entre el soul i el funky i també té la seva part de cantautora. “Tant temps volent-ho fer i no ho he fet, doncs per por de no ser mereixedora, al fracàs. Però l’èxit o el fracàs també és relatiu. Llavors, ho has de fer per molt que et faci por, si realment és el que sents”, opina.