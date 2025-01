“Si tens molts tipus diferents de clients, has d’estar més al dia”

Andrea Moreno, tècnica en seguretat alimentària a Alitec

En unes pràctiques dels seus estudis de Prevenció de Riscos Laborals va descobrir que el que realment li agradava no era això, sinó que preferia “el món alimentari”.I es va formar, finalment, en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Quan va acabar, i després de treballar de tècnica en algun laboratori, fa quatre anys i mig, va entrar a l’empresa ALITEC, Seguretat Alimentària, on encara continua.

A la seva feina “tècnica en seguretat alimentària i ens dediquem a fer auditories sanitàries”, explica. Una de les coses que més li agrada , com a assessoria externa, és que “has de controlar una mica tot” i de diversos sectors dins de la branca de l’alimentació. “Si tens molts tipus diferents de clients, fa que hagis d’estar més al dia”.

També fa formació específica i diu que “no és el mateix fer formació per carnissers que formació per a gent que treballa en càterings” i s’ha de preparar bé. Lamenta que des de la pandèmia hi ha molta formació telemàtica i “s’ha perdut molt la part de compartir” i arribar millor a la gent.

Va començar a jugar a rugbi amb els Carboners i, uns anys més tard, va jugar fora. Després ha tornat i ara es dedica a entrenar i a la formació en el club. D’aquest esport li agrada el “fet d’exposar-te físicament” i que “has de tenir aquest patiment i estar disposat a fer-te mal pel company”.

Després de la seva malaltia, “quan vaig tenir forces”, va crear un compte d’Instagram, @elrosamelocoton. “És un projecte de venda de lligacues solidaris” per a la investigació de la malaltia.