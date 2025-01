Xavier Soranells, guitarrista, cantant i compositor

La seva passió per la música té el seu origen quan tenia tretze anys i, per unes casualitats, “vaig descobrir un personatge que es diu Eric Clapton”. I apunta que “vaig sentir que això m’agradava, que volia fer això i més d’aquesta manera”. Va començar a tocar una guitarra que “hi havia per casa” i aprenent escoltant “discos i cassets”.

Amb companys del col·legi s’ajuntaven per tocar i després va passar per alguns grups fins que va començar Enginyeria de Telecomunicacions, però va durar tres mesos. Tenia uns divuit anys i va marxar a Connecticut, als Estats Units, a casa d’un noi que coneixia, que era pianista. Això li va permetre acabar tocant rock i blues per allà “a nivell de semiprofessional”, detalla.

Amb una beca, va ingressar a la Berklee College of Music, on va formar-se en guitarra i també va fer classes de veu i de tècnic de so. Li agradava molt escriure temes i va començar a fer-ho amb èxit, fins que va tornar aquí. Es dedica a compondre cançons per a altres i també per a ell i ha fet música per a documentals o per a anuncis. “El blues ha sigut l’estil amb què jo he après a fer música” i és el que “més m’atreia i amb el que m’he passat més hores”, diu. La música d’ara, en general, no el convenç. “Hi ha música boníssima, avui en dia, però a la gran massa la mouen altres coses”.

Fa sis anys va iniciar un projecte, “Eric Clapton Tribute Band” de Xavier Soranells, que el dia 15 de febrer actuarà a La Factoria Cultural. I fa poc ha tret un recopilatori amb vint temes seus.