“La música crec que és una cosa que va néixer amb mi”

Teresa Yanet, cantant, compositora i actriu

“La música és una cosa que crec que va néixer amb mi”, afirma. Recorda que la seva mare “va veure que tenia aptituds” i, quan tenia 14 anys, la va apuntar a una escola a l’Havana, Cuba, d’on és originària. Va estudiar cant clàssic durant quatre anys, però no l’acabava de convèncer aquest estil. Va cantar òpera un temps, però la música cubana l’atreia molt més.

“Acabava una òpera i me n’anava a un bar a cantar boleros” i estils semblants, fins que es va presentar a “Sonando en Cuba”, que detalla que és “un concurs com “La Voz” d’aquí”, amb predomini dels estils de la música cubana. I va guanyar el primer premi de la regió occidental, “representant a l’Havana, Matanzas i Pinar del Río”. Aquesta participació en el concurs li va donar fama al seu país i diu que “va ser com un regal que vaig tenir de gent, de públic, de visibilitat”.

Li va obrir “moltes portes” i assegura que “molta gent encara em segueix” arran d’aquest concurs. Després d’un breu pas per Alemanya, va acabar aterrant a Terrassa, l’any 2022. Va començar cantant per algun bar fins que, a través d’una noia que toca amb Jordi Savall, va acabar treballant amb ell. A més, també és professora de cant a l’ESMUT i ha fet d’actriu i també va ser la compositora de la banda sonora de la telenovel·la “Asuntos Pendientes”, a Cuba.

El 9 de febrer, a l’Auditori Municipal i amb Marc Uroz, farà un concert d’homenatge a Federico García Lorca, “La voz del deseo”. I el 4 d’abril a França, amb el Kimbara Latin Project