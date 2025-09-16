Ampolles fora del destí adequat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Rambla d’Ègara (1990-2025)
A la imatge del passat de les dues que es poden veure en l’edició d’avui, es veu un contenidor exclusiu per a dipositar objectes de vidre. La frase “Vidre sí, gràcies” adorna l’exterior del recipient en una demanda per conscienciar al personal i que faci els deures deixant ampolles i altres articles al seu lloc. Repassant la fotografia, sembla que hi va haver gent que no va fer gens de cas a la petició i alguns o potser només un, van deixar l’entorn del container ple d’ampolles de diversa procedència, però totes relacionades amb begudes alcohòliques.
Barcadí, Ballentine’s, Larios, Codorniu o J&B són algunes de les marques que es poden distingir en aquesta mena d’exèrcit d’ampolles que semblava fer costat al contenidor, com si l’estiguessin defensant. Deixar vidre fora del lloc on, teòricament, s’ha de deixar el vidre, molt probablement, no seria la millor idea del món. Encara més, deixar vidre al costat del recipient pensat per a acollir el vidre és, o de males persones o de curts de gambals.
A les vides
Reciclar és un verb que, amb el pas dels anys, es va anar introduint a les vides de la ciutadania. Fa molt de temps ningú en parlava, però després va començar a ser una acció que, des de les administracions, es pretenia que agafés volada entre la gent. A la foto actual ja no hi ha cap contenidor, ni per al vidre, ni per al plàstic ni per al cartó. Segur que se’n troben ben a prop de la mateixa ubicació, perquè encara continua aquest afany per col·locar cada cosa al seu lloc.