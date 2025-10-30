Castanyes d’abans, castanyes d’ara

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Rambla d’Ègara (1979-2025)
No podia faltar a la cita una fotografia entranyable de la castanyera. Una imatge com la més antiga, que és de 1979, any del naufragi del petroler grec Andros Patria, en què es veu com s’elaboraven llavors les castanyes per Tots Sants. L’escena és, senzillament, deliciosa, amb tot a punt per a coure-les i el munt de sacs amb el producte al costat, com qui deixa el cotxe aparcat a sobre de la vorera. Fins a sis barrils preparats per daurar les castanyes i poder-les oferir a un públic ansiós per degustar-les. Un públic que no es veu, però que s’endevina.
Res a veure amb la caseta que es veu a la part esquerra de la instantània d’ara. Tot molt més ben organitzat i, sobretot, amb més protecció davant de possibles elements distorsionadors, com poden ser la pluja o alguns brètols que intentin alguna malifeta.
Amb la caseta, tot sembla molt més professional, però no seria just per a la castanyera de la foto de fa més temps, que mostra un somriure molt apreciable. De feina no n’hi faltava i més veient la quantitat de recipients per poder cuinar les castanyes. L’ajuda un home al seu costat i no és d’estranyar. Segur que era necessari.
No s’ha perdut
Aquestes paradetes de castanyes són una tradició que no s’ha perdut i que encara perdura. Cert és que ha canviat una mica el quadre i no és el mateix com es venien en aquella època a com es fa ara. És trist que les castanyes, com els gelats o l’orxata, per exemple, siguin de temporada. Però, si no ho fossin, potser les acabaríem avorrint.