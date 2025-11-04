Espais que ja no permeten aparcar

Fotos: Ricard Domènech - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Unió - plaça de Salvador Espriu 1996 - 2025
A l’edició d’aquest dimecres es pot observar un parquímetre des d’un angle totalment oposat al d’ahir a la imatge del passat. Les dues, la de dimarts i la d’avui, es van fer en anys diferents i, per tant, no pertanyen a un mateix reportatge o notícia. El que es pot contemplar a aquest espai és de 1996, dos anys més tard que l’altre i, tot i que no es van fer molt lluny l’una de l’altra, a aquesta foto es pot veure els grans canvis que ha experimentat aquest tros del carrer de la Unió, quan toca a la plaça de Salvador Espriu, popularment coneguda per molts infants com la dels ocells o els piu-pius.
Per a molta gent, veure cotxes aparcats en aquesta part de la ciutat serà com una mena de xoc. Seran, tanmateix, persones joves que, per edat, és impossible que ho recordin i, en realitat, molts ni haurien nascut aquell 1996, any en què John Howard es va convertir en primer ministre d’Austràlia. No és cap fita rememorar fets o situacions per temes purament per haver nascut més aviat o més tard. És llei de vida, frase que es fa servir més que els mocadors.
Poguessin aparcar
D’aquesta configuració pensada perquè els vehicles poguessin aparcar en l’actualitat, amb un terreny pensat per als vianants, encara que també hi circulin camions, camionetes o furgonetes que van a repartir gènere pels diversos comerços o establiments.
Res ha d’estranyar, perquè és una constant aquí cada dia que s’obre el diari, amb instantànies que ens ensenyen paisatges que res tenen a veure amb els d’ara. O gairebé res.