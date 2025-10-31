De les visites de cada any a aquest recinte

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Cementiri de Terrassa (1977-2025)
Si ahir es parlava de castanyes, un dels ingredients típics d’aquests dies, avui es recorda que, per Tots Sants, anar al cementiri a recordar i honrar els morts, és tradicional. Ho mostra, en especial, la imatge del passat, que és de 1977, any en què el director d’orquestra alemany Herbert von Karajan va guanyar el premi Ernst von Siemens. Es veu més gent entrant i sortint que no pas a la que és actual i feta de fa pocs dies. Però el cas és que es tracta de jornades de moltes visites a aquest recinte que, si ens centrem en la seva entrada, tampoc ha variat gaire.
Hi ha, més a o menys, els mateixos elements a les dues instantànies. La porta de reixa sembla que és la mateixa i les figures de dos àngels que hi ha a costat i costat de l’entrada també són els mateixos. Hi ha una barrera que seria el detall que podria diferenciar les dues fotos, a més que un és en color i l’altra en blanc-i-negra. Filant prim a l’hora de trobar curiositats, a la imatge de fa més temps es veuen tres homes amb les mans a la butxaca, un d’ells amb les dues. Tampoc seria una notícia impactant, però en la recerca de particularitats és el que s’ha trobat.
En les diferències
No cal incidir tampoc en les diferències quant a la roba que es duia llavors i la que es porta ara ni tampoc en els dos senyals que hi havia també als dos costats de cada porta. Són petits matisos sense rellevància. En aquest petit repàs a què envolta a Tots Sants no hi serem a temps de veure fotos antigues relacionades amb els panellets.