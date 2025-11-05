Plugim, plovisqueig o un simple xim-xim

Fotos: Ricard Domènech - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d'Ègara - Carrer del Pare Llaurador 1991 - 2025
Ahir va ploure, però no va ser més que una mena de plugim que permet obviar les incomoditats del paraigua. Un plovisqueig que molesta una mica, si bé es pot suportar i no impedeix de dur a terme moltes activitats o accions que, amb un aiguat, són impossibles. Un xim-xim que res té a veure amb l’escena que es pot visionar a la imatge més antiga de les dues que surten avui, que és de 1991, any en què l’artista francès Jean Yves Herbin va pintar “Urban Scenes”. La manera de caminar de la dona que es resguarda i intenta avançar, delata que la pluja era una mica més intensa.
Estèticament, aquesta part de la ciutat que compren la rambla d’Ègara i el carrer del Pare Llaurador, es podria dir que no ha patit unes grans alteracions si ens fixem en les dues instantànies i les comparem, però els detalls, com gairebé sempre a aquest espai, són els que marquen les diferències. Les principals i les secundàries, que també seria una manera de classificar-les.
Paraigua fosc
La dona amb gavardina clara, amb un paraigua fosc, però que s’endevina que té alguns motius florals, i que agafa el moneder amb vigor per evitar perdre’l, aparenta molta serenor a l’hora de travessar la rambla. Quan plou, l’aigua als nostres peus pot ser una trampa i que hi hagi persones que acabin relliscant no ens pot sobtar, entre dins de tota la lògica del món. La pluja pot ser més invasiva, com sembla a la foto del passat, o ser intranscendent, com la que es va poder veure ahir. Una pluja poc vistosa.