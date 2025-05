D’una escena rural a un espai destacat

Parc de Vallparadís (2005-2025)

Últimament, s’està afinant molt en aquesta secció pel que fa a exposar fotografies que es diferencien moltíssim. De nou, es poden visionar dues imatges que tenen molt poc a veure i que encara amplien més l’esperit d’aquest espai, el de mostrar un ahir que no té molt a veure amb l’avui. Es plasma a les dues instantànies, quan se les confronta. El canvi, després de vint anys, és espectacular i veure com ha quedat aquesta part del parc de Vallparadís sorprèn fins i tot a qui mai es deixa sorprendre o passa de tot.

Fotos: Nebridi Aróztegui/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño



La foto del passat, que és de 2005, any de la primera emissió del programa de ràdio “Criaturas Enterprise”, a Veneçuela, ens ensenya un paisatge molt tirant a rural, amb elements relacionats amb els horts i altres articles que ens transporten a tot aquest entramat.

En canvi, a la imatge actual, ho veiem tot molt diferent, amb apartats que, molt probablement, eren inimaginables quan es va fer la fotografia de fa més temps. No és per la petita construcció que es pot contemplar al centre de la instantània actual, sinó, principalment, per l’espectacular passera que es veu a la part de dalt.

Molt ben trobat

El parc de Vallparadís, per a moltes persones que han aterrat fa poc temps a la ciutat, és un tros molt ben trobat i que permet moltes activitats que podrien semblar inversemblants a altres localitats similars. El que molts no saben és que, fa una pila d’anys, era una ubicació deixada i amb poca consistència. Per sort, es va remodelar tal com es veu ara.