Marxa per a jubilats i potser un espontani

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Lluís Clotet
Pistes de Can Jofresa (1981-2026)
Per posar el punt final a aquestes petites mostres d’atletisme a la ciutat, representades a les imatges més antigues, hi ha un trasllat a un equipament esportiu, les pistes de les instal·lacions municipals de Can Jofresa, per contemplar un moment d’una marxa atlètica per a jubilats. Si a la instantània del passat que apareixia ahir a aquestes pàgines, ens ensenyava a tres atletes amb unes vestimentes curioses i ben diverses, la que toca avui és tot un poema de detalls i particularitats que no es poden obviar per res del món.
En primer pla es poden visionar a quatre dels participants d’aquesta prova. A l’esquerra del tot, una dona, somrient i amb afany per atrapar a l’atleta que té per davant. Aquest, el tercer entre els quatre, fa un posat com si li estigués costant mantenir el seu ritme. Lluïa una mena de polo amb aparença poc esportiva, com si fos per anar de passeig. El segon a aquesta petita classificació provisional mostra en una samarreta al club on, presumptament, pertanyia.
Les lletres denoten
Tot vestit de blanc, i amb l’escut i les lletres que denoten que era del Club Natació Terrassa, se’l veu com intentant atrapar al corredor que va primer en aquesta fotografia, que no vol dir que fos el vencedor. Això no se sap.
El primer classificat va, clarament, vestit de carrer, amb uns pantalons llargs i camisa i amb els mitjons protegint els baixos del pantaló. S’endevina que s’ho va prendre seriosament, encara que la roba el podria convertir en un espontani.