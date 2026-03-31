Un bon aiguat i una transformació total

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda d’Àngel Sallent (1974-2026)
Fa dies que no plou de manera intensa regularment, com va passar fa unes setmanes. El clima fa la viu-viu i sembla que ara fa una mica més de calor, però, de sobte, sembla que al contrari, que la gent té més fred. Amb aquests postulats i sense saber si els pròxims dies plourà, apareix en aquest espai una imatge amb els carrers mullats i no és perquè algú regués en excés, no. És un senyor aiguat, amb tots els elements que el caracteritzen, el que es reflecteix a la instantània més antiga de les que es veuen avui, que és de 1974, any de l’estrena de la pel·lícula “Odessa”, dirigida per Ronald Neame.
Per a moltes persones, la contemplació de com era aquesta avinguda, la d’Àngel Sallent, fa més de cinquanta anys, serà tota una revelació. És molt evident que, visionat l’actual, es pot asseverar que la transformació és monumental. Tot, o gairebé tot, és diferent.
La vorera necessitava una reparació urgent, el carrer encara no estava asfaltat i, per tant, es creaven bassals importants i, per acabar-ho d’arrodonir, molts dels edificis eren vells i bastant deteriorats. Destaca també la furgoneta aturada, amb el seu conductor obrint la porta i mirant enrere, com si hagués perdut algun objecte.
Molt comprensible
Si plou i fort a partir d’aquest article, serà comprensible que els supersticiosos carreguin contra el seu autor, per haver cridat al mal temps. Si no plou, ni fort ni fluix, la gent gaudirà d’aquests dies de lleure (els que en tinguin) de manera més plàcida i amb possibilitats per a tot.