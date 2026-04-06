Una cursa popular i molta expectació

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Portal de Sant Roc 1982 - 2026
La instantània més antiga de les dues que apareixen avui en aquest espai és de la sortida de la cursa popular de la Festa Major d’aquesta ciutat de 1982, any del naixement de la jugadora alemanya d’handbol Anja Althaus. Hi ha atletes, però predominen els espectadors, si ens centrem en la vestimenta de la majoria dels presents a aquesta escena. Va ser el dissabte 3 de juliol d’aquell any, amb inici a les 20.15 hores.
Des del portal de Sant Roc, els participants es van dirigir cap a la Plaça Vella i van passar per la Font Vella, el passeig del Comte d’Ègara, la carretera de Castellar, l’avinguda de Jaume I, l’avinguda de l’Abat Marcet, la rambla d’Ègara per arribar de nou al punt de sortida. En total, 5,8 quilòmetres de recorregut d’una competició organitzada, curiosament, per una entitat esportiva ja desapareguda, la UD Alcoy, que, segons el programa de la Festa Major, va comptar amb l’assessorament del CA Egara, club que tampoc existeix com a tal.
Imatge més vella
És molt possible que, amb la quantitat de persones que surten a la imatge més vella, n’hi hagi que es reconeguin o que vegin a algú conegut o proper, encara que hagin passat un bon grapat d’anys. S’ha intentat trobar resultats i qui van ser els vencedors de la prova, però no ha estat possible. Segurament, en algun lloc es podrien esbrinar, però les limitacions de temps també influeixen a l’hora de recaptar informació. Aquesta ciutat té molts practicants d’aquest esport. L’atletisme, durant uns dies serà el protagonista de la secció.