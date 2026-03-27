La manca d’escola per resoldre

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de França (1981-2026)
Per posar el punt final a les imatges antigues amb alguna reivindicació d’aquesta setmana, toca una protesta per una manca d’escola. Res de demandes d’un millor conveni o per un impost que es considerava injust. Res de tot això. Uns infants i els seus problemes. Com es podia llegir a darrere de la foto, alumnes de Can Parellada exhibien les seves reivindicacions amb motiu de la visita del responsable provincial d’ensenyament a la zona.
La pancarta grossa ho deixa ben clar: “Ni remiendos, ni pasillos, queremos la escuela ahora mismo”. A les petites es pot llegir altres frases com “Cole sí, Ratoneras no”, “Locales no, Colegio sí” o “Queremos colegio! Sí!”. Les dues instantànies, l’actual i la del passat, que és de 1981, any de la creació del parc nacional de Gorce, a Polònia, tenen el carrer de França com a decorat, però la trama no té res a veure amb l’escola que porta el nom d’aquest país, que està situada al barri de Ca n’Aurell, bastant allunyat de Can Parellada. Coses que passen, de vegades.
Un grup d’alumnes
No és la primera vegada que a aquest espai es pot visionar un grup d’alumnes reivindicant la manca d’un edifici en condicions per poder fer les classes. En aquells temps encara hi havia molt per resoldre, no només a escala educativa, sinó en molts altres camps.
Afortunadament, en aquest sentit hi ha hagut grans avenços, si bé, la comunitat educativa continua reclamant altres qüestions que també estan pendents de solució.