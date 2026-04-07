Una marató amb vestimentes diverses

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d’Ègara (1981-2026)
Encara hi ha menys informació sobre la cursa que es pot contemplar a la imatge més vella de les d’avui, que és de 1981, any de l’estrena de “Kolilakkam”, pel·lícula d’acció feta a l’Índia. Correspon, segons es mencionava darrere de la fotografia, a un instant de la primera edició de la Marató Popular de la Creu Roja. Si hi va haver més curses en els anys posteriors, tampoc en tenim notícies, però el cas és que aquesta sí que es va celebrar.
Es veuen a tres participants, baixant la rambla d’Ègara. Tots tres mostren un mig somriure, que ha de significar que no ho passaven malament, ans al contrari, que gaudien del circuit. O potser van veure al fotògraf i van decidir més apostar per un posat alegre que no pas un de patiment.
Curiosa també és la vestimenta dels tres atletes. Cadascun llueix una samarreta o camisa diferent. El del centre sembla lluir-ne una del Barça o similar, mentre que el de l’esquerra una que podria ser de qualsevol equip de qualsevol esport. A la dreta, el corredor que porta ulleres porta una camisa que podria molt ben ser una de les antigues de l’Atlètic de hockey.
Un bon article
Dels pantalons també se’n podria escriure un bon article, amb descripció i comentari. Van des dels típics de futbol de l’època, passant pel que sembla més aviat un banyador, fins als de tennis de l’altre atleta. Un bon conglomerat i unes combinacions que, avui en dia, amb tota l’oferta que hi ha de material per practicar esport, no tindrien res a veure.