Nous capgrossos a una festa de barri

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer d’Igualada (1983-2026)
Nous capgrossos a la Festa Major de Can Jofresa. Era el mes de juny de 1983, any de la mort del baixista nord-americà James Jamerson. Són capgrossos, com es veu a la instantània del passat, que tenen poc en comú amb els d’ara i, en especial, als que van apareixent cada any a l’inici de la Festa Major de la ciutat. La seva elaboració era més modesta i més tenint en compte que no corresponien a un personatge concret, com passa amb el Capgròs de l’any.
El rostre dels dos capgrossos que es poden observar en el primer pla, cal reconèixer-ho, fan una mica de por. El seu posat, entre seriós i enfadat, contrasta amb el somriure de l’agent de la policia municipal i també amb els altres dos capgrossos que estan més allunyats. La mena de casc que porten al cap, com els dels bombers, tampoc ajuda. Fins i tot, tots dos s’assemblen una mica, com si fossin pare i fill.
L’edifici de la dreta era el Club de Jubilados y Pensionistas i ho continua sent. Potser és una doble qualificació, ser jubilat o pensionista, però això tampoc es podria considerar com una qüestió rellevant i qui ho pugui saber o explicar, que ho faci.
Figures típiques
Una de les figures típiques que surten a les festes populars catalanes són els capgrossos, com ho són també els gegants. Així doncs, és molt possible que l’estrena d’aquests com a nous, va ser un esdeveniment destacat en aquella festa major d’aquell barri. Sempre que hi ha novetats, hi ha expectació i, sempre que hi ha expectació, hi ha pipes esperant. Tanmateix, no és el cas.