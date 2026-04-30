Ple a la Maternitat i que ningú s’enfadi

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça del Doctor Robert (1962-2026)
Què fa aquesta multitud de gent a les portes de l’edifici que sempre s’ha anomenat com a Maternitat? A la dreta es llegeix, clarament, “Mutua de Seguros de Tarrasa” i, a sota, un concís “Clínica”. Hi ha una quantitat important de persones a l’entrada que, com es comprova mirant la instantània més actual, no té res a veure. I, pel que es dedueix, la majoria són dones, acompanyades per infants i, fins i tot, nadons. Tenint en compte que era la Maternitat, tampoc ha d’estranyar, però estaria bé que, apel·lant a la màgia d’aquesta secció, “Ahir i Avui”, algú pogués revelar alguns dels secrets que amaga aquesta fotografia del passat.
Els automòbils aparcats a davant ja són el clar exemple que la imatge té més anys que les que acostumen a aparèixer a aquest espai. Són models molt antics i que van acabar marxant de carrers i carreteres per donar entrada a vehicles molt més modernitzats i innovadors. Llei de vida i que no només passa amb els cotxes. També amb les bicicletes, les motos i, fins i tot, amb vaixells i avions.
Més de gràcia
Tot avança i evoluciona, com el recinte, ara obert i, com es pot comprovar a la foto més vella, llavors tancat i amb una mica més de gràcia, la veritat. Els dos arbres, les reixes que franquegen l’entrada i els dos fanals a sobre de les columnes que fan les vesses de zona d’accés. Que ningú s’enfadi, però, era molt més atractiva l’entrada d’aquells temps que la d’ara, menys personalitzada i més d’un estil típic i poc original. Que ningú s’enfadi, sobretot, que ja ens coneixem.