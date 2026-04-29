L’estrena i l’impacte d’un nou Jeep

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Raval de Montserrat (1982-2026)
Un Jeep, i a l’efecte que encara passa una mica, tenia un atractiu bastant pronunciat en els temps en què a aquest país hi havia marques de vehicles com Seat, Citroën, Renault i poca cosa més. Ara, el panorama en aquest camp és descomunal i hi ha cotxes pels carrers de firmes de tot el món, fins i tot de països o territoris on mai hauríem imaginat que s’hi fabriquessin automòbils.
Tot són sensacions, però l’arribada d’un Jeep per a la Policia Municipal de la ciutat, és molt probable que causés el seu impacte. A la instantània del passat d’avui, que és de 1982, any de la publicació de l’àlbum “Volumen brutal”, el segon d’estudi de la banda madrilenya Barón Rojo, es veu un vehicle d’aquestes característiques, convertit en cotxe per als servidors locals de la llei.
Al costat del Jeep, en primer pla, un agent el moment. A la seva esquerra, però més allunyat, un company seu o, potser, un superior, també es fixava en l’instant. Dos testimonis d’aquest estrena d’un vehicle que, en l’actualitat, si encara n’hi ha, no se’n veuen pels carrers i, si ja van desaparèixer, doncs tal dia farà un any.
Es vagi renovant
Que la flota cos de la policia, el que sigui, es vagi renovant, de sempre, ha sigut una notícia que ha tingut el seu ressò en els mitjans de comunicació. Si no fos així, aquesta foto no s’hauria produït mai. Tot i que, en el seu dia a dia, els fotògrafs dels diaris facin moltes fotos que mai veuen la llum, el cas és que les han de fer per poder triar la millor, la que es publicarà.