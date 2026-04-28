Una fira del dibuix i la presència del Suri

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d'Ègara 1982 - 2026
No és un fet molt corrent que a les imatges del passat que van circulant per aquesta secció hi aparegui algú de reconeguda trajectòria en el seu camp. És cert que han desfilat polítics com a personatges més reconeixibles, però no un artista de la talla de Floreal Soriguera, conegut popularment com el Suri. Pintor d’una obra molt prolífica, ens va deixar fa dos anys, encara que el seu segell i els seus quadres continuaran ben ferms.
A la instantània del passat, es veu el que el programa de la Festa Major de llavors, l’any 1982, va batejar com a Mostra d’Art i Fira del Dibuix. Es deia que començava a les 10 hores (no s’especificava hora de finalització), i que es duria terme a la “Rambla d’Egara (entre els carrers Blasco de Garay i Dr. Ullés) i també s’informava que l’esdeveniment estava organitzat per. “I’A.V. de Ca N’Aurell”.
El Suri està en el centre de la fotografia, somrient i de cara a unes pintures que, és de suposar, eren seves. O, potser, l’artista egarenc estava admirant els treballs de la dona que té al seu costat, que semblava seguir molt atentament el que li estava explicant el mestre.
L’escena
A l’esquerra, un senyor amb ulleres i un vailet es miraven l’escena. Potser esperaven el seu torn per poder parlar uns instants amb el pintor o volien mostrar la feina del nano, que a les mans té com una mena de cartolina que, potser, era una obra seva. Tot, en definitiva, són especulacions, però, el més rellevant, és veure aquest gran artista a aquest modest espai anomenat “Ahir i Avui”.