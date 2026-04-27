Unes motos del passat pel passeig

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Ral·li motos històriques - Passeig del Comte d’Ègara (1979-2026)
Ara que s’ha celebrat l’edició número 48 del Ral·li de motos Històriques Ciutat de Terrassa, la fotografia antiga que surt avui obrirà el calaix de la nostàlgia de molts aficionats a aquests esdeveniments. És del mes de maig de 1979 i, segons resava a darrere de la imatge, era la segona edició d’aquesta cita que organitza l’Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC). Algunes motos, fins i tot amb sidecar, passaven pel passeig Comte d’Ègara davant de l’expectació del personal. Com es comprova, és una ubicació que ha canviat molt i que té poc a veure amb l’actual.
Que aquesta ciutat té estima per a tot el que envolta el món del motor, és una evidència. I, pel que sigui, tot el que tingui relació amb el passat atrau moltes persones. I si se suma motos i història, doncs el resultat encara és més potent. Aquest ral·li està escalant fins a la cinquantena edició que, se suposa, se celebrarà encara amb més il·lusió i ganes que les anteriors, si això és possible.
Aquest món
Les persones apassionades a aquest món gaudeixen molt veient vehicles del passat en perfectes condicions. Ben cuidats i com si encara estiguéssim en la seva època. Això omple molt a aquests aficionats. A més, la prova que es fa a la ciutat és d’una antiguitat única i això encara la fa molt més atractiva.
Trobar instantànies com aquesta també fa gràcia i poder escriure, ni que siguin aquestes línies, també. Les coses pretèrites tenen el seu públic i mai passen de moda.