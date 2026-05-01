Per Sant Cristòfol, una filera de cotxes

Fotos: Ramon Navarro / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de Jacquard (1971-2026)
La imatge del passat, que és de 1971, any del naixement de Facundo Agudin, director d’orquestra argentí, ens ensenya una “cavalcada” de cotxes el dia de Sant Cristòfol, que, com és sabut, és el patró dels conductors, però també dels geganters. La filera d’automòbils que circula per l’avinguda de Jacquard celebrava, doncs, aquesta data i no es tractava ni de cap cursa ni de cap festa.
El primer automòbil, farcit de personal, somrient i mirant a càmera, és un clàssic 2 Cavalls, un dels models de Citroën més comuns d’aquells temps. A continuació hi ha un 600, el mític cotxe de la Seat, i en tercera posició sembla que hi ha un Gordini, un exponent de la firma francesa Renault, ja extint en els nostres dies. Per cert, amb una baca al seu sostre, de les de llavors.
A partir del quart lloc, majoritàriament es pot veure una repetició dels models mencionats. Tampoc hi havia molt per escollir a aquestes dècades, amb poques marques en el mercat.
Anys més tard, la cosa faria un gir espectacular, amb un fotimer de fabricants instal·lats per tot arreu i una oferta més àmplia que una plantilla d’un equip de futbol americà.
Es pot veure
Curiosament, a l’esquerra de la foto, es pot veure un Jeep de la Policia Municipal. No era el que es podia veure fa poc a aquesta secció, ja que aquell era d’uns anys posteriors i era nou de trinca. El que es fa evident amb la seva presència és que no era una “cavalcada” feta a la babalà, estava ben controlada.