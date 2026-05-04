Quatre projectes per a quatre places

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Raval de Montserrat (1983-2026)
Aquesta mena de caseta davant de l’entrada principal a l’Ajuntament que es veu a la imatge més antiga de les que apareixen a aquesta secció avui, era per exposar els projectes de remodelació de quatre places de la ciutat, entre les més icòniques que hi ha. Això passava a 1983, any de l’estrena de la pel·lícula “La mort de Mario Ricci”, protagonitzada per Gian Maria Volonté, i les places en qüestió eren la Plaça Vella, la del Progrés, la de la Creu Gran i la del Doctor Robert. A la façana de la caseta i no només una vegada, es va plasmar la frase “Digueu-hi la vostra!”, en una mostra clara de vestir la història de participació ciutadana.
El que queda clar és que les quatre places amb la perspectiva actual, són completament diferents de com eren aquell any. Si aquests projectes són els que, finalment, van tirar endavant i, per tant, són els que van promoure la situació d’ara dels quatre llocs, no queda clar veient la instantània més vella. Potser algú que ho recordi, podria confirmar-ho.
Per la mola
Que places, carrers i avingudes, en aquella dècada i alguna de posterior, van passar per la mola, és un fet irrefutable. No cal anar recordant ni fer comparatives de com eren aquestes places, que van passar d’un estil que ja quedava enrere a un de més modern i adequat als temps. A alguns, com ja s’ha expressat amb anterioritat en aquest espai, els agradava molt més la forma i l’encant de les places d’abans, però l’adaptació ha sigut inaturable. A tot ens acabem acostumant, però no sempre.