Tancament d’una discoteca de renom

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de Pius XI (1981-2026)
El moment que ens ofereix la imatge del passat que apareix avui, que és de 1981, any de l’estrena de la pel·lícula “Gallipoli”, del director Peter Weir, és el de la intervenció de les autoritats municipals instant, als responsables de la que llavors era la discoteca Chapeau, al seu tancament, “per incompliment de les normes”, segons resa al dors de la foto. Si, aquell dia, es va procedir a tancar el local, no hi ha una informació concreta, si més no a la referència de la instantània més vella.
Pels que no ho recordin o els que no ho van viure, aquesta discoteca va tenir un gran èxit en el seu temps. Com altres de l’època, la del Gran Casino, per exemple, aplegava a un bon nombre de joves de la localitat que volien passar una bona estona, ballar i, perquè no, prendre alguna beguda, més sana o menys, depenent de cada persona.
Com moltes altres, Macxim, Maggoty o Cerebrum, aquestes sales d’oci van anar tancant una a una i ara només formen part de la memòria col·lectiva i particular de cadascú, que recordarà algunes de les seves experiències. Ara, els noms són altres i, d’aquí a uns anys, passarà el mateix.
La persiana del local
Com es pot evidenciar veient l’estat de la persiana del local en la fotografia d’ara, les pintades són les protagonistes. No només passa amb aquesta classe d’elements. Pel que sigui, això de pintar i embrutar, en molts casos, està a l’ordre del dia. No hi ha molts colors, però hi ha missatges que entenen només els pintors.