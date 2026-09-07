Sushi, forn de pa i terrassa: així és el nou supermercat que acaba d'obrir a Terrassa

Terrassa

La cadena d'alimentació Ametller Origen inaugura un establiment de 440 m² a l'avingunda d'Abat Marcet, el quart a la ciutat egarenca

  • El Grup Ametller Origen inaugura el seu quart establiment a Terrassa -
  • El Grup Ametller Origen inaugura el seu quart establiment a Terrassa -
  • El Grup Ametller Origen inaugura el seu quart establiment a Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de setembre de 2026 a les 16:50
Actualitzat el 07 de setembre de 2026 a les 16:58

El Grup Ametller Origen ha ampliat la seva presència a Terrassa amb l'obertura d'un nou establiment situat al número 92 del carrer Independència, tocant l'avinguda d'Abat Marcet. Amb aquesta inauguració, la companyia d'alimentació suma quatre punts de venda a la ciutat egarenca i un total de 16 a la comarca del Vallès Occidental.

El nou espai, de 447 metres quadrats, disposa de servei de carnisseria Arnall, peixateria Torrents, forn de pa amb terrassa, un córner de sushi i un espai d'elaborats frescos (cru córner). La posada en marxa de la botiga ha comportat la contractació de 10 professionals i obrirà de dilluns a dissabte de 9 a 21 hores amb servei "click & collect". Durant el primer dia d'obertura, la companyia està regalant una pinya i una bossa als clients que facin compres per un import superior als 25 euros.

 

  • El Grup Ametller Origen inaugura el seu quart establiment a Terrassa

El cofundador i conseller delegat de la companyia, Josep Ametller, ha justificat la nova aposta argumentant que consolida la seva presència a la ciutat: “Detectem un interès creixent dels consumidors del Vallès Occidental i d’arreu per una alimentació més conscient i que combina el producte fresc amb les elaboracions de qualitat”.

Per la seva banda, la representació municipal també ha valorat l'arribada del nou comerç. El tinent d'alcalde i regidor de Comerç i Mercats de Terrassa, Xavier Cardona, ha afirmat que “la incorporació de nous establiments comercials contribueix a generar activitat econòmica, crear llocs de feina i ampliar l’oferta de serveis de proximitat per a la ciutadania”. El regidor ha afegit que la ciutat és “atractiva per a la inversió” i que iniciatives com aquesta “reforcen el dinamisme dels nostres barris”.

 

  • El Grup Ametller Origen inaugura el seu quart establiment a Terrassa

Amb la posada en marxa d'aquest espai, Ametller Origen reforça la seva xarxa a la ciutat —on ja opera al carrer de Salvador Busquets, al Raval de Montserrat i al passeig del Vint-i-dos de Juliol— dins d'una estructura empresarial que en el darrer exercici va superar els 800 milions d'euros de facturació.

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