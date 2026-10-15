Tornant a les estacions de tren

Fotos: Arxiu Diari Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça de l’Estació del Nord / Carrer del Nord (1990-2026)
Les dues estacions tren de la ciutat han canviat molt des dels seus inicis i ara, per accedir a les parades, cal baixar escales. De les dues, no obstant això, n’hi ha una que, afortunadament, es manté en peu. Ja s’ha tractat aquí en forma d’opinió gens amagada, la bestiesa que va suposar l’enderrocament de la vella estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, de sempre coneguts com els Catalans. No hi ha remei, però per sort, la de l’estació del Nord ha continuat sense patir cap catàstrofe en el camp de la moral ciutadana.
A la instantània del passat de les que surten avui en aquest espai, que és de 1990, any en què el papa Joan Pau II va publicar la seva vuitena encíclica, “Redemptoris Missio”, es pot confirmar que l’edifici que feia les funcions d’estació, no s’ha mogut. Fa el seu servei, si bé menys rellevant que el que oferia en temps pretèrits. Cal recordar que el soterrament de les vies la relegava a altres funcions perquè els trens ja no circulen a davant seu, tot va per sota.
Un bar a l’esquerra
A l’esquerra de la imatge més vella encara podem observar un bar que podria qualificar d’emblemàtic, més que res perquè obre portes als records del passat, com era el Yokohama. L’ambient que es detecta en l’entorn d’aquest establiment és el que es podia viure en aquells temps. Només cal donar un cop d’ull a la foto actual per ser conscients dels canvis que ha experimentat aquesta part de la ciutat. Més o menys, com gairebé tots els paisatges urbans que passen per aquí.