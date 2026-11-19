Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambleta del Pare Alegre (1992-2026)
Si la foto del passat d’ahir ens ensenyava quan es van fer les obres per incorporar uns jardins a aquesta zona de la rambleta del Pare Alegre, en la d’avui, que és de 1992, any de la publicació del disc “Experience”, el primer de la banda britànica The Prodigy, el que tocava era plantar uns arbres. L’operari que, en solitari, apareix a la fotografia, s’estava encarregat del tema. Si hi havia més companys, no en queda constància, si més no en aquesta instantània. Podria ser que no ho fes tot sol, però no es pot assegurar aquesta circumstància.
Una poca-soltada
Es podria considerar de poca-soltada deixar anar que, llavors, els arbres eren incipients, com una mena d’embrions respecte als que es poden veure en l’actualitat que potser no són els mateixos. No obstant això, millor pensar que sí, que ja no hi va haver molt de moviment d’arbrat.
Un element que es veu amb una claredat meridiana, que se sol dir, és l’Hotel Don Cándido que, a la foto dels nostres dies, queda amagat precisament per les copes dels arbres, siguin els que es van plantar en aquella ocasió o altres de més nous.
L’operari, en el moment de la foto, estava en plena feina, sense mostrar el seu rostre i amb una indumentària que no queda palès si era la idònia o la reglamentària o, simplement, era la que es va voler posar, que també podria ser.
Quan es duen a terme activitats com aquesta, la satisfacció, se suposa, és comprovar com, amb el temps, els arbres van créixer fins a convertir-se en una part important del paisatge.