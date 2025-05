Un aniversari amb persones conegudes

Portal de Sant Roc 1980 - 2025

Retorna aquesta secció al portal de Sant Roc, un d’aquells enclavaments de la localitat per on passa una quantitat ingent de persones cada dia, que seria molt complicat de poder plasmar en una xifra concreta. Però no es torna a aquesta ubicació per parlar del pàrquing o dels canvis de denominació de comerços o establiments. Es recupera aquest espai, particularment, per mostrar, en la imatge del passat, un dels actes de celebració del primer aniversari de Minyons, la colla castellera que es va fundar l’any 1979. Per això, la instantània més vella és de 1980, any en què el rus Alexandr Voronin es va penjar la medalla d’or de la categoria de 52 quilos al Campionat d’Europa d’halterofília.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño Un any pot ser molt o ser molt poc i una entitat o una persona que ho celebra, en principi, encara té molt per endavant per viure. La desfilada d’aquell dia de celebració del primer aniversari d’aquesta colla, ens ensenya, primer de tot, els músics, amb les gralles i els timbals. Després, a darrere, es veuen un fotimer de membres que formaren part d’aquesta mena de seguici que, molt possiblement, es dirigia cap a la Plaça Vella o, potser, al raval de Montserrat.

Es poden distingir

Entre les persones que es poden distingir més, n’hi ha algunes de conegudes, com el Carles Llongueras, la Maria Dern o el Jordi Canyameres. Amb altres, hi ha dubtes, raonables o no. És el que té ser de la ciutat i conèixer a molta gent, que a vegades ho tens claríssim i a vegades t’entren dubtes.