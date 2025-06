Un escorxador amb els dies comptats

Carretera de Montcada (1989-2025)

L’escorxador que estava situat a a la carretera Montcada, on ara hi ha habitatges i també l’estació d’autobusos, captivava i molt a la quitxalla que, per anar a l’escola, passava cada dia per davant de l’edifici, unes quatre vegades al dia, com a mínim. Quantes històries, entre inventades i les possiblement reals s’havien explicat tot circulant per la vorera del davant, on també hi havia una altra construcció emblemàtica com era l’Hostal del Fum.

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón



Es parlava de faules o llegendes que corrien entre els infants, la majoria de les quals eren invents o anècdotes distorsionades. La imatge del passat, que és de 1989, any en què es va legalitzar el dret a la vaga a Hongria, mostra quan es va començar a enderrocar aquest escorxador, més coneguts com el “matadero” en les èpoques més grises del dels temps del blanc i negre.

L’estat de l’interior de la construcció, fins i tot amb un cotxe com li l’haguessin desballestat a consciència, podria aparèixer en sèries apocalíptiques, a l’estil de “The last of us” o altres. És bastant desoladora l’escena, no es pot negar.

En l’actualitat

A aquest espai, sempre es tracta més la instantània més vella que no pas la feta en l’actualitat. És comprensible, perquè el que realment fa gràcia, és veure com era tal ubicació en altres dècades. Però si ens fixem en aquesta fotografia d’ara, algú podrà pensar que no és el mateix lloc que la més antiga. Tanmateix, el bloc de pisos que s’amaga a la de 1989, és la que confirma que estem parlant de la mateixa zona.