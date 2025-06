Un referèndum i una botiga que continua oferint qualitat

Carrer de la Font Vella 1979 - 2025

Avui és molt més fàcil que mai trobar una efemèride corresponent a l’any en què es va fer la fotografia més antiga. És de 1979, any en què es va celebrar el referèndum per aprovar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Es va celebrar el 25 d’octubre d’aquell any, però prèviament es podria defensar el vot del sí i també el del no. El vot en blanc, també, queda clar, i l’abstenció.

Carrer de la Font Vella 1979

Arxiu Diari de Terrassa

Carrer de la Font Vella

Alberto Tallón



Amb una participació del 59,7%, els resultats finals van ser de 2.327.038 de vots favorables al sí, i 204.957 que van votar que no. Una diferència notable que no s’analitzarà en aquest espai, perquè tampoc necessita cap anàlisi. Van ser els resultats en un moment en què se sortia de temps foscos i tot el que sonava a democràcia estava ben vist.



A la imatge més vella de les dues es pot visionar una pancarta al carrer de la Font Vella en la qual, la formació Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), demanava el sí a aquest estatut. Com es pot percebre, aquesta zona ha canviat moltíssim i, en especial, perquè ja no hi circulen més que vehicles amb permís. Llavors, era un campi qui pugui.



Els comerços que s’intueixen més que veure’ls clar, ja no hi són o s’han traslladat a altres ubicacions. Continua, i es veu el cartell que anuncia que allà s’hi venen “fruites seques”, la botiga que, de tota la vida, s’ha anomenat de manera popular la de la “vianda cuita”, més oficialment Llegums i Fruita Seca Gestí.

El seu camí



L’any 1952 va iniciar el seu camí aquest establiment que continua oferint els seus productes i tenint una bona clientela que, en moltes ocasions, fan cua per adquirir un quart de quilo de llenties, mig de cigrons o qualsevol fruita seca que es pugui desitjar. És allò de les botigues de tota la vida, que mantenen la seva aura tot i el pas dels anys. A més, la qualitat de tot allò que ofereixen fa que creixi la seva condició d’emblemàtiques i històriques. S’ho guanyen a pols.