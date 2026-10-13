Una capella amb una història darrere

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça de l’Exili (1974-2026)
D’edificis o construccions amb certa fama a aquesta localitat n’hi ha un bon grapat. Així, d’entrada, a molta part de la ciutadania els vindrien al cap exemples com la Masia Freixa, la torre del Palau, les esglésies que conformen la Seu d’Ègara, el Condicionament Terrassenc, l’Escola Pia o el parc de Desinfecció. Es podria continuar enllaçant en aquest article altres opcions fins a arribar al final, però potser seria passar-se de repetitius. Com en aquell programa de televisió, ens podrien etzibar allò que diu “això ho sap tothom”.
Com a torna, hi ha altres mostres arquitectòniques que no tenen tanta volada o, més ben dit, no són de les de més renom. Entre aquestes, tot i que potser hi haurà detractors d’aquesta afirmació, trobem a la protagonista de les dues imatges que apareixen avui, aquesta capella, a la plaça de Joan Miró, en el barri del Cementiri Vell.
Aquesta ubicació, en principi, era on hi havia un cementiri militar, de quan la coneguda com a Guerra del Francès, però que després va passar a ser un cementiri civil fins que no va quedar ni un pam per als enterraments i es va projectar el d’ara, situat als terrenys de Can Torrella del Mas.
Es va enderrocar
El Cementiri Vell es va tancar i es va enderrocar l’any 1964, però aquesta capella continua ferma, representant vestigis del passat com a única resta d’aquell cementiri. A la foto més vella, que és de 1974, se la veu perjudicada, però a l’actual fa goig després que l’arreglessin. Tot el que sigui per millorar.