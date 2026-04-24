Una caravana per a un bon acte

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Creu Roja - Plaça Vella (1983-2026)
Aquesta que es veu a la fotografia més vella era una de les maneres de recaptar sang. Amb aquesta mena de caravana, es podia recórrer diverses poblacions i conscienciar a la gent de la necessitat de donar sang per al banc que s’encarrega d’aquestes coses. Com es pot observar a aquesta imatge més antiga, que és de 1983, any de l’estrena del restaurant La Rosa Náutica situat a Lima (Perú), hi havia un parell de portes que podien ser per entrar simultàniament a dos espais o amb el clàssic d’entrada i sortida per dues diferents.
A una de les portes només hi ha un home, bata blanca i amb la mirada molt atenta al grup que s’aplega a la segona porta. Allà hi ha tres soldats de la Creu Roja, o potser algun era algun comandament, i unes persones amb la vista fixada en el que podria ser un infant. Tota l’escena passa davant de la catedral del Sant Esperit que, en aquells temps, encara no ho era. Un dels integrants del grup és una dona que porta el distintiu de la Creu Roja al pit.
Les campanyes
En els nostres dies, les campanyes per donar sang es fan d’una forma distinta. No hi ha caravanes, ni camions, ni furgonetes. Es proposa una jornada o més d’una i es busca, habitualment, un motiu. Hi ha ocasions en què es regalen incentius, com melons o síndries i altres possibilitats.
Hi ha persones que són molt actives a l’hora de donar sang i algunes fins i tot han rebut homenatges per aquesta qüestió. És una bona causa i, per tant, està molt bé que es reconegui la seva regularitat.