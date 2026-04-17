Una benvinguda a la ciutat de l’època

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carretera de Montcada (1983-2026)
Com ha canviat aquesta part de la carretera que serveix d’entrada (i també de sortida) a la ciutat. També correspon a l’entrada al Cementiri Municipal que, com es comprova comparant les dues instantànies, semblen dos paisatges totalment oposats. A la imatge més antiga, que és de 1983, any del naixement de Carolina Horta Andrade, científica brasilera, tot es pot visionar com més rural, allunyat de la realitat actual. La remodelació és absoluta.
El cartell que anuncia que els vehicles o els caminants que s’acosten a la zona és una joia de valor indefinible. “Benvinguts a Terrassa”, encapçala el missatge, seguit d’un suggeriment: “Visiteu les Esglésies de Sant Pere d’Egara”. Encara no era la Seu d’Ègara, com es pot confirmar.
Està amanit tot amb una sèrie de dibuixos significatius i que es poden considerar que estarien entre els més escollits a l’hora de representar a aquesta ciutat. A més de les esglésies anunciades, també es veuen altres monuments emblemàtics, com la Torre del Palau o el Sant Esperit, i també hi ha xemeneies que fan d’exemple del passat industrial de la localitat.
De l’època
És obvi que és una manera molt de l’època d’elaborar aquesta classe de cartells. En aquest camp s’ha avançat molt i la cosa continua evolucionant. Hi ha altres punts que es podrien comentar, com el cotxe en solitari aparcat en un tros encara sense endreçar, amb terra en comptes d’asfalt. Ara, les instal·lacions del cementiri estan molt més d’acord amb els temps que vivim.