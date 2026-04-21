Una jornada també per a la canalla

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Sant Jordi - Plaça Vella (1982-2026)
Per a aquesta jornada, la de Sant Jordi, també són característiques les roses, però tornem-hi amb parades de llibres i, també, a la Plaça Vella. En aquest cas, són un petit grup de canalla els que tafanegen a una exposició d’exemplars que, com es veu clarament, són per al públic infantil. El que es veu a la fotografia més vella, que és de 1982, any de l’estrena de la sèrie televisiva “Cagney & Lacey”, no és exactament el mateix angle que la que sortia a l’edició d’ahir, però no s’allunya gaire.
També ens ensenya, de nou, Casa Poses, i també la mítica Librería Tarrasa, situada al costat del Sant Esperit.
Els nanos estan agrupats i un estén el braç cap a un llibre que li devia cridar l’atenció. Altres es veu que xerren entre ells, amb certa complicitat, com la que gasten els petits quan tenen aquestes edats. Destaca, no obstant l’agrupació d’efectius, un dels xavals en solitari, a la part dreta de la instantània. Està sol, com apartat de la resta dels companys i amb una dona al costat. Fulleja un exemplar, o això sembla, amb una aparença clara d’interès en allò que estava visionant.
Sembla atenta
La dona també sembla atenta a algun dels llibres que hi ha a la parada i també el senyor calb i amb ulleres que té a darrere. Es mira, més de lluny, algun dels títols exposats. No apareix el paradista o la persona que, pretesament, es va encarregar de gestionar la venda de llibres. La imatge que és possible que fos més atractiva per al professional que la va fer era la dels vailets remenant llibres. Potser.