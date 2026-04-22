Una senyera, unes cabines i tres grups

Fotos: Miquel Mundet - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Sant Jordi - Plaça Vella (1978-2026)
Avui toca. Toca comprar la rosa, el llibre, el pastís i el que calgui. Bé, no és obligatori, però és un costum arrelat a aquesta terra i que moltes persones segueixen fil per randa cada 23 d’abril, plogui, nevi, faci sol o estigui a punt d’acabar-se el món com l’entenem. La instantània del passat que surt en aquest espai, que és de 1978, any de l’estrena de la pel·lícula “La venjança de la pantera rosa”, ens ensenya de nou la Plaça Vella amb una parada de llibres, però en aquesta ocasió la perspectiva s’enfila cap a una altra part, a on llavors hi havia el Mesón de los Arcos. El cartell patrocinat per Fanta, ho reflecteix.
La parada era d’una llibreria que ja no es diu com llavors, El Cau Ple de Lletres, com es pot llegir a la senyera lligada entre un arbre i un fanal. Dues cabines telefòniques, autèntiques relíquies d’un temps sense mòbils, també presidien l’escena. Sota el nom del comerç, posa “Festa del llibre”, com si fos necessari recordar que tocava passar per caixa i endur-se algun exemplar a casa. Si es llegia o no més tard, tampoc importava gaire.
Novetats literàries
Hi ha com tres grups mirant les novetats literàries o el que no eren novetats. Un sembla homogeni, el de la dreta, format per quatre noies amb roba d’aquells dies. L’altre sembla més aviat accidental, amb una parella més jove a la part esquerra, una de més edat al seu costat, i un solitari amb les mans a l’esquena, que potser parava una atenció relativa a tot el que se li oferia. Al davant, grup de canalla, que mai falta.