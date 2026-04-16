Una fira naturista i no modernista

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Parc de Sant Jordi (1982-2026)
En el marc de la Festa Major de 1982, es va celebrar una fira el dilluns dia 5 de juliol, concretament les 18 hores. El programa oficial ho anunciava així: “Fira Naturista al Parc Municipal de Sant Jordi amb parades d’herbolaris, fruites, confitures, altres productes naturals” i l’esdeveniment competia amb altres que s’iniciaven més tard, com un “Extraordinari concert de la Banda Municipal de Música de Barcelona, al raval de Montserrat, amb un selecte repertori” o amb un “Concert de jazz terrassenc a la Plaça Vella”. Hi havia de tot i per a tothom, com passa a cada edició.
El pregó va ser a càrrec de Feliu Formosa i es va fer la Sala Capitular de l’Ajuntament, mentre que “el Penó de la Ciutat” el van portar membres del Centre Excursionista de Terrassa. Van actuar grups musicals com la Companyia Elèctrica Dharma, la Locomotora Negra i també La Trinca. En el programa s’explicava que “els nois de Canet presenten el seu espectacle Festa Major amb cançons, nans, show i gegants, castell de focs, altres sorpreses. Per a trincar-nos de riure i a deu durets d’entrada”.
Amb parades
El que es pot veure és una fira molt modesta, amb parades encara més modestes i amb un bon nombre de persones interessades en els productes que s’oferien. Si es va vendre molt, no hi ha notícies, però hi van assistir molts curiosos. Ara, aquesta fira ha quedat en l’oblit i, fins i tot, si en un buscador es posa “fira naturista terrassa”, tot el que es mostra és de la Fira Modernista.