Una formació i uns atributs militars

Raval de Montserrat 1983 - 2026
És probable que molta gent no ho tingui present, però la Creu Roja, en el nostre territori, va tenir caràcter militar durant un temps. Eren temps de la “mili”, el servei militar obligatori, que es va suspendre de manera definitiva el 31 de desembre de 2001. Alguns dels soldats, en comptes de complir aquest servei a casernes convencionals, la van fer en centres de la Creu Roja. Eren, generalment, voluntaris ja adscrits a aquesta entitat que, després de fer el campament, anaven destinats a les seves dependències. Als voluntaris se’ls anomenava amb apel·latius populars, com el de “maquinorros”, perquè en comptes de fer un any de mili en feien alguns mesos més.
Tot això per comentar que a la imatge més antiga de les que apareixen en aquesta edició, que és de 1983, any de la creació del parc nacional de Laem Son, a Tailàndia, es pot veure tot un mosaic de voluntaris i voluntàries de la Creu Roja, al raval de Montserrat i, entre tots, es veuen alguns d’aquests personatges vinculats militarment amb aquesta institució. Amb posat seriós i en la posició clàssica de ferms, a la dreta se’n veuen dos.
Està de cara
Tenint en compte que la formació està de cara a la façana de l’Ajuntament, es pot intuir que estaven fent els honors a algunes autoritats. És pura especulació, però qui ha passat per aquests tràngols, es pot imaginar que la cosa anava per aquí. Si després hi va haver desfilada, no ho sabrem, llevat que algú ho recordi. Sí que hi ha certa idea dels motius pels quals, aquell dia, hi havia moviments com aquests.