Llibres a la venda i detall per al Retrat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Sant Jordi - Plaça Vella (1982-2026)
Aquesta setmana es tornarà a viure un Sant Jordi i això motiva a veure alguns detalls d’aquesta celebració, però en èpoques del passat. Aquests dies veurem parades de venda de llibres, com passa sempre el 23 d’abril i, com es pot observar a la imatge més antiga de les d’avui, que és de 1982, any de la publicació del tema “Planet Rock” per part de la formació Afrika Bambaataa & the Soulsonic Force, i l’essència no ha variat gaire, per no dir gens.
La Plaça Vella, com cada any, era un dels epicentres de la venda de tota classe de novel·les, llibres per a infants i altres exemplars. Com passa també, cada any, a aquesta instantània de fa més temps, hi ha molt curiós que es va mirant els llibres i que no s’acaben de decidir. Segur que també hi havia persones decidides i que tenien ben clar què volien per a aquesta diada, pel que fa a la lectura.
Com era d’esperar, les parades són molt justes, amb poca parafernàlia i fetes, com es diria, “amb quatre canyes”. No vol dir això que les d’ara estiguin dissenyades a alguna estació espacial o a un laboratori secret, però com passa amb moltes coses, l’evolució és evident i també passa amb les parades.
Dues joies
La Plaça Vella de llavors ens deixa dues petites joies, com poder veure de nou un comerç com fou Casa Poses, dedicat al sector del calçat. Més a la seva esquerra, la mítica botiga de roba, Jorba Pantalón que, per casualitat, és així, tenia molt a veure amb la persona que surt al Retrat d’aquesta edició. Coses que passen.