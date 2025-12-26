Una festa del dia de les bromes

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça Vella 1982 - 2025
Demà és 28 de desembre, dia popularment conegut com el dia dels Sants Innocents. Jornada destinada a la broma, pesada o no, des de fa temps. Hi ha accions típiques, com penjar la llufa, que consisteix en un ninot, habitualment de paper, que es col·loca a l’esquena de la víctima sense que se n’adoni per fer-li la burla. O les bombes fètides, d’una olor insuportable. També és un clàssic que els mitjans de comunicació inventin una notícia fictícia per mantenir l’esperit d’aquesta data assenyalada. Això sí, han de ser una mica creïbles tot i que siguin increïbles.
A la instantània del passat, que és de 1982, any de la inauguració del Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega, es pot observar una festa del dia dels Innocents a la Plaça Vella. Es veu una gran llufa, sobre on hi havia la Ferreteria Puigmartí, i el cartell que posa Rialles, que devia ser l’entitat organitzadora. Al centre es veu un escenari, amb una persona que toca la guitarra acompanyat d’un altre personatge que sembla que va disfressat de pallasso. Si més no, és l’aparença que té. Hi ha un bon nombre d’assistents a la festa, majoritàriament famílies amb els verdaders protagonistes d’aquestes patums, els infants.
Una curiositat
Una altra de les curiositats és que podem contemplar on era la Librería Terrassa, que formava part d’un edifici que ja no existeix. No cal recordar de nou que la Plaça Vella, des d’aquells temps, ha passat per una remodelació molt exhaustiva i es podria dir que no és la mateixa.