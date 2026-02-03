Una campanya per a la conscienciació

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Aberto Tallón
Avinguda de l'Abat Marcet 1999 - 2026
Els infants que rodegen l’automòbil no estaven jugant, ni posant multes i, ni tan sols aprenien a conduir. No. Estaven participant d’una campanya sense cotxes per conscienciar a la població de la necessitat de reduir la influència d’aquests vehicles en la rutina de cada dia. La instantània més vella, que és de 1999, any de la publicació de “Dumpweed”, senzill de la banda de rock nord-americana Blink-182, es devia fer per il·lustrar algun article relacionat amb aquesta jornada. Podria ser que els protagonistes fessin comèdia per aconseguir un ambient molt més creïble, però això és una mera especulació sense fonaments sòlids.
Aquesta avinguda, una de les artèries de certa substància de la localitat, continua sent de les més transitades. No es veu a cap de les dues fotos, la més vella i la més actual, però és així. Diàriament, hi circulen un bon nombre de cotxes, motos, autobusos, furgonetes i altres modalitats de transport. També, per les voreres, caminen una quantitat important de persones.
De fa més anys
De tornada al panorama que reflecteix la fotografia de fa més anys, estaria bé saber si, realment, la campanya per disminuir la presència de vehicles va tenir l’efecte desitjat. Aquesta mena d’accions solen ser flor d’un dia i, quan toca, la gent sembla que sí, que entén que s’ha de fer cas, però quan passen els dies, tot queda en el més profund dels oblits. No és un tòpic ni una frase recurrent, és així en la gran majoria d’ocasions. Els bons propòsits tenen, molt sovint, un camí irregular.