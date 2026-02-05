Més ornaments i un operari que mira

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Portal de Sant Roc (1981-2026)
Si a l’edició de dimecres i a la fotografia més antiga, es veia l’engalanament previ a la Festa Major de la ciutat a la Plaça Vella, i l’any 1983, en aquesta es fa un petit retrocés de dos anys i d’uns metres més enllà, en direcció a la rambla d’Ègara. I el que trobem és una ornamentació diferent, amb una forma també diferent. El significat o quina era la pretensió de col·locar aquest adorn, si bé s’ha intentat trobar en el programa de llavors, no ha donat resultats. Potser, amb més temps, hauria estat possible informar-se sobre aquesta qüestió, no per res, però si ahir es publicaven els noms dels artistes, seria de justícia poder fer el mateix avui.
Si ens fixem més en la instantània de fa més temps, que és de 1981, any de la publicació de “Mette bor hos Morten og Erik”, un llibre il·lustrat de l’autora danesa Susanne Bösche, veurem que l’espai està barrat per unes tanques de les de tota la vida i es veu el que, presumiblement, és un operari que es devia encarregar de posar tot al seu lloc.
Si afinem la curiositat, potser també convindrem que l’operari mirava a càmera quan es va fer la fotografia. És totalment una condició humana o, si més no, de la immensa majoria dels humans, mirar cap al fotògraf quan està captant una imatge.
Obra de l’arquitecte
L’edifici que es veu és el conegut com a Font Batallés, obra de l’arquitecte Ignasi Escudé i Gibert. És de l’any 1942, però manté un aire construcció ferma i que no ha notat el pas del temps. Depèn de com es miri, podria semblar més destinat a oficines. Podria.