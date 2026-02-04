Un engalanament i dues persones grans de compres

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça Vella (1983-2026)
Sobtarà que, en mig d’un hivern que, diuen, ha fet i encara fa fred, i amb pluja, la fotografia més antiga de les dues que apareixen en aquesta ocasió, sigui del mes de juny de 1983, any de la inauguració del metro de Caracas, a Veneçuela. El motiu és evident, les instantànies del passat s’escullen tal com es van trobant i no hi ha referències que indiquin l’estació de l’any, sinó que tracten sobre temes: esports, música, barris, política o pintura, entre altres.
Es pot veure una imatge de part de l’engalanament de la Festa Major d’aquell any, uns dies abans de la seva celebració o dels seus inicis. Una parella de persones grans, a bancs de pedra que ja van passar a la reserva, potser s’ho miraven. Fa l’efecte, no obstant això, que descasaven després d’anar a comprar. La bossa que té l’home entre les seves cames, ho delata clarament.
És probable que l’ornamentació que es veu a la foto, a la Plaça Vella, els importés poc o gens i, segurament, els preocupava més la calor, tot i que el senyor lluïa una caçadora. De les fines, no gruixudes, però una caçadora, en una paraula. L’adorn té una forma estranya, a primera vista, i això devia tenir el seu sentit, queda clar.
Amb bosses
D’entrada, sembla elaborat amb bosses de plàstic. Segons el programa d’aquell any“l’engalanament oficial del raval de Montserrat, Plaça Vella, portal de Sant Roc i rambla d’Egara ha estat dissenyat pels artistes Pep Busquet, Octavi Intente, Angel Màdico, Joan Ignasi Ros i Xon Utset”. Aquella Festa Major de la ciutat, que es va celebrar de l’1 al 6 de juliol, va suposar l’estrena de La Pàjara de Terrassa, que va aparèixer durant la celebració del Raval Infernal. També es va viure la segona edició del Capgròs de l’Any, que va recaure en la mítica Lourdes, que va gestionar durant de temps el bar dels Amics de les Arts. Va bé recordar que els costums i les tradicions són de fa anys i no de fa quatre dies i mig. I va molt bé saber-ho.