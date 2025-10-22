És la presidenta de Darkstone Catalunya, creada fa un any i pocs mesos. “L’origen ve d’un fòrum que es diu Darkstone, que funciona a nivell estatal i nosaltres vam voler fer una seu a Catalunya, a Terrassa, com a associació de jocs de taula i de rol”, explica. La seva afició per aquest món va començar amb un company de feina “on estava fa uns quants anys, que em va convidar un dia a casa seva a jugar a jocs de taula amb els seus fills, i allí vaig descobrir el Carcassonne, que és un joc molt mític”, detalla.
Tot i que de més jove havia provat els jocs de rol, actualment li agraden més els de taula, si bé a l’associació hi ha gent que hi juga, també. “Els divendres a la tarda i els dissabtes al matí estem al centre cívic de Ca n’Aurell”, comenta. “Juguem a tot i ve gent que just comença ara els jocs de taula i també els introduïm”, apunta.
També els agrada com a associació “jugar sempre en català, perquè totes aquelles persones que els costa la llengua puguin tenir una via d’aprenentatge que sigui molt més lúdica i divertida que no pas anar a una escola d’idiomes”. Assegura que “de jocs de taula n’hi ha tantes variants com persones hi pugui haver” i opina que “és una activitat molt social, que t’ajuda molt a desconnectar amb el dia a dia i a aprendre coses. Crec que això també fa que t’enriqueixis com a persona”, diu.
Des de Darkstone Catalunya “promovem autors de Terrassa, que fan jocs de taula, i els venen a ensenyar als nostres socis”. Ser-ne soci és de franc i fan servir una aplicació “per poder organitzar les taules”.