“Vaig estudiar Comunicació i Relacions Públiques quan llavors no hi havia ni carrera”, comenta. Llavors era secretària de direcció a La Sirena, però ja s’estava decantant cap a aquest camp. Havia treballat també a l’Institut Industrial, va passar per un despatx d’advocats i, després de fer algunes coses pel seu compte, va ser la gerent de la Federació d’Entitats Excursionistes durant un mandat i també va treballar per a l’Avícola Lleonart.
L’any 2019 va entrar a Vytrus Biotech, on encara continua com a responsable de la comunicació interna i, des de la Covid, “estic com a responsable d’ASG, que és ambiental, social i governança i que representa el que abans era la responsabilitat social corporativa”. Diu que a aquesta empresa, “els dos socis aposten molt per un treball en equip, en una transparència”. “M’estic formant en aspectes relacionats amb la sostenibilitat de l’empresa”, afirma.
Té molt clar que “no puc estar treballant en un lloc que no me’l crec”. No li agrada “remar a contracorrent” i quan ha estat en un lloc a gust i ha vist que es canviava la manera d’actuar ha preferit fer un pas al costat i marxar. Ha passat per molts sectors en la seva trajectòria laboral. En aquest sentit, assegura que “he tingut molta sort amb la feina” i agrega que, tot i això, “ningú m’ha regalat res i el que tinc, m’ho he guanyat”.
Ha jugat molts anys a bàsquet i va ser una de les fundadores de la Joventut Esportiva de Terrassa (JET), un club d’aquest esport. També va estar amb la Mitja Marató de Terrassa