“Ara, la gent s’ha tornat més exigent i vol cafès d’origen”

És la propietària de l’empresa familiar Cafès i Prat Mercader, que va començar el seu camí l’any 1958. Va estudiar FP Administratiu, però quan tenia setze anys a començar a treballar-hi de manera regular, “fent factures, que es feien a mà encara i a vegades despatxava a la botiga”, recorda. Tot va començar quan el seu pare li va dir “aquí necessito gent”.
Abans ja havia ajudat els dissabtes a posar el segell a les bosses de cafè, com es feia amb el tabac. Des dels seus inicis a ara, assegura que “tot ha canviat molt” i diu que “hem anat innovant, perquè el món del cafè ara està molt evolucionat. Vam anar de la cafetera tradicional a la Nespresso, i ara hi ha aquestes superautomàtiques”, comenta i que “la gent s’ha tornat més exigent i vol cafès d’origen” i hi ha gustos per a tothom, i es vol el cafè “més àcid, més dolç, que sigui més fort, no tanta cafeïna, menys torrat...”.
El cafè de càpsula, apunta, s’ha reduït i considera que “hem tornat com més al comerç de proximitat amb el tipus cafè”. Diu que, la gran majoria de clients, es deixa assessorar. A la botiga també tenen, com a complement, alguns tes i també ofereixen fruits secs.
Sobre la seva trajectòria en aquest sector, després de 43 anys, diu que “la veritat és que estic contenta” i afirma que “m’agrada anar a treballar i conèixer gent”.
Fa tres anys va anar a Costa Rica a una plantació de cafè per veure’n el funcionament. Era una idea que duia dins i la va poder complir. Depenent de cada zona on es cultiva, “s’ha de torrar més o menys”.