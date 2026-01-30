“El teatre depèn molt del teu moment, de com estàs”

El seu pare va tenir relació amb la nova cançó catalana i “va ser representant de la Maria del Mar Bonet, del Raimon, del Lluís Llach, de Guillermina Mota, el Paco Ibáñez.... I jo tot això ho vaig mamar de petit a petit. I a casa sempre hi havia hagut una sensibilitat per la cultura en general”, explica.
En principi, semblava que es decantava més per la música i recorda que “era el meu somni”. Llavors vivia a l’Ametlla del Vallès i la seva mare, un dia, li va dir que “un grup de teatre estava buscant un noi per fer un personatge” i li va agradar tant que, dos anys més tard, va començar a estudiar Art Dramàtic “amb la idea molt clara de fer teatre”. Des de llavors va començar a treballar. La seva primera feina va ser fent de doble de l’Olivier Martínez a la pel·lícula “La ciudad de los prodigios”.
Després va començar a la televisió amb “La memòria dels cargols”, va estar amb La Cubana i va tenir un petit paper a la sèrie “Laberint d’ombres” i, més tard, va estar a “El cor de la ciutat”. També va estar a Madrid fent sèries i des de 2013 que només fa teatre. “La tele, realment, és una gimnàstica per a l’actor meravellosa i demana agilitat i ser efectiu. El teatre és un altre procés i depèn molt del teu moment, de com estàs”. Ha fet de director i diu que “quan actues fas el teu procés creatiu. En canvi, quan dirigeixes els fas tots”, diu.
El dia 27 de febrer, a la Nova Jazz Cava, representarà “Lorca”, un espectacle de paraula i música. És un procés creatiu de fa deu anys en què pot “fusionar música i interpretació”.